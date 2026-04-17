Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση δοκιμών της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» - Πότε εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό

Ενώ η πρώτη ελληνική φρεγάτα, η «ΚΙΜΩΝ» έχει από τις 6 Μαρτίου αναπτυχθεί επιχειρησιακά στην Ανατολική Μεσόγειο για την προστασία της Κύπρου, το «αδελφό» πλοίο «ΝΕΑΡΧΟΣ», σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τον Οκτώβριο, ενισχύοντας περαιτέρω τον ελληνικό στόλο.

Για την ώρα, αυτό που είναι δεδομένο είναι πως ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση των εν πλω δοκιμών της δεύτερης υπερσύγχρονης ελληνικής Βelharra. Η φάση αυτή, διάρκειας περίπου τριών εβδομάδων, επέτρεψε στη Naval Group να συνεχίσει τις δοκιμές των αισθητήρων, των οπλικών συστημάτων και του συστήματος διαχείρισης μάχης της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ», με ιδιαίτερη έμφαση στις δοκιμές σόναρ σε μεγάλα βάθη. Μετά τις βιομηχανικές δοκιμές προβλέπεται περίοδος αφιερωμένη στην εκπαίδευση του πληρώματος.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» στις (εν πλω) δοκιμές

Δοκιμές

Η καθέλκυση της «ΝΕΑΡΧΟΣ» πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Η πρώτη σειρά δοκιμών πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά του Λοριάν και επικεντρώθηκε κυρίως:

στην αξιολόγηση της πλατφόρμας (πρόωση, ελιγμοί, πλοϊμότητα)

στα συστήματα ασφαλείας

και στα βασικά ηλεκτρονικά συστήματα.

Η δεύτερη φάση δοκιμών επέτρεψε την περαιτέρω αξιολόγηση:

των αισθητήρων

του συστήματος μάχης

και ιδιαίτερα των συστημάτων ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Όπως είχε γράφει ο FLASH, οι θαλάσσιες δοκιμές και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην «ΚΙΜΩΝ»αποτέλεσαν οδηγό για τη δεύτερη ελληνική μονάδα. Ενδεικτικό της προόδου που έχει επιτευχθεί είναι το γεγονός ότι η πρώτη φάση των θαλάσσιων δοκιμών της «ΚΙΜΩΝ» είχε διάρκεια μόλις τριών ημερών, καθώς στόχος ήταν ο βασικός έλεγχος συστημάτων και η συλλογή δεδομένων. Αντίθετα, η δεύτερη ελληνική φρεγάτα παρέμεινε στη θάλασσα για δύο εβδομάδες, με σαφώς διευρυμένο πρόγραμμα δοκιμών.

Παράλληλα, σημαντικό πλεονέκτημα για τη «ΝΕΑΡΧΟΣ» αποτελεί και η εμπειρία του κύριου πληρώματός της, το οποίο έχει αποκτήσει πολύτιμη «τεχνογνωσία» από την ενεργό συμμέτοχή του στις θαλάσσιες δοκιμές της «ΚΙΜΩΝ», επιβεβαιώνοντας την ωρίμανση του προγράμματος το οποίο θα βρει εφαρμογή και στις επόμενες δύο Belharra, «ΦΟΡΜΙΩΝ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Επόμενα βήματα

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων δύο ελληνικών Belharra εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η τρίτη φρεγάτα «ΦΟΡΜΙΩΝ» αναμένεται να καταπλεύσει σε ελληνικά νερά τον Δεκέμβριο, ενώ στα ναυπηγεία της Λοριάν έχει ξεκινήσει η κατασκευή και του τέταρτου υπερσύγχρονου ελληνικού πλοίου, της φρεγάτας «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».