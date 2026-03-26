Ολοκληρώθηκε η εξουδετέρωση της οβίδας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Πεύκη

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που εντοπίστηκε σε αναγειρόμενη οικοδομή στην Πεύκη. Εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού προχώρησε στην ασφαλή εξουδετέρωση και απομάκρυνσή της από το σημείο.

Το απόγευμα της Τετάρτης 25/3 είχε σημάνει συναγερμός, όταν η οβίδα, κατά πληροφορίες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, βρέθηκε στο εργοτάξιο. Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με τις αρχές να κινητοποιούνται λόγω του υψηλού κινδύνου που ενέχει κάθε παλιό πυρομαχικό.

Την βρήκαν παιδιά που έπαιζαν

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το επικίνδυνο εύρημα εντοπίστηκε αρχικά από παιδιά που έπαιζαν κοντά στο σημείο. Οι γονείς τους δεν πίστεψαν όσα τους είπαν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μεταφέρουν την οβίδα στα χέρια για να την δείξουν. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε: «Γύρω στις πέντε τα παιδιά βρήκαν μια οβίδα περίπου εκατό μέτρα πιο κάτω σε ένα χωράφι. Οι γονείς δεν τα πίστεψαν και την έφεραν εδώ. Ήταν θαμμένη στο έδαφος και ανησυχήσαμε πολύ».

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ο εντοπισμός παλαιών πυρομαχικών απαιτεί άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και ότι οποιαδήποτε μετακίνηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια.