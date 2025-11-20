Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική άσκηση «Talos 25» στο Κιλκίς

Η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων «Talos 25», με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας», της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «Πόντος» και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού «Κιλκίς Λαχανά», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στην έδρα του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης Αγώνα σε Αστικό Περιβάλλον, στο στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχη (ΠΒ) Κορομηλά Ανδρέα» στην Αργυρούπολη του Κιλκίς.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η άσκηση διεξήχθη από τις 11 έως και σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης HELBROC BG, ο οποίος αποτελεί στρατιωτική δύναμη ταχείας αντίδρασης, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Στην άσκηση συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Ρουμανία και η Σερβία.

Φωτο: ΓΕΣ

Σκοπός της άσκησης ήταν η επαύξηση της διαλειτουργικότητας σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο, μεταξύ του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Στρατηγείου Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 71 Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία «Πόντος» σε επιχειρήσεις χειρισμού κρίσεων.

Φωτο: ΓΕΣ

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Θανάση Δαβάκη, Ευριπίδης Τσακιρίδης, ο πλοίαρχος Δημήτριος Πατσίκας ΠΝ ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο σμήναρχος (Ι) Ορέστης Φαλδαμής ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης, ο αντιδήμαρχος Κιλκίς Δημήτριος Θεοδωρίδης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κρατών καθώς και διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι.