Ολοκληρώθηκε η τραγωδία από τη φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ - Νεκρή και η 36χρονη Μαρία

Έχασε τη μάχη με τη ζωή η 36χρονη Μαρία, η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο γήπεδο του ΕΓΟΗ το βράδυ της Παρασκευής (22/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, η 36χρονη έδινε άνιση μάχη εδώ και περίπου ένα μήνα καθώς είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο 34% του σώματός της ενώ υποστηριζόταν μηχανικά.

Τελικά η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου βυθίζοντας την οικογένειά της στο πένθος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 40χρονος Νίκος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί βαρύτατα στη φωτιά.

Το χρονικό της φωτιάς

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου όταν στο χώρο των αποδυτηρίων του ΕΓΟΗ την ώρα που βρισκόταν ο 40χρονος με την 36χρονη ξεσπά φωτιά.

Μετά από τεράστιες προσπάθειες ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε φέροντας όμως βαρύτατα τραύματα.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και βρήκαν τη γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και την έβγαλαν με ασφάλεια έξω από το γήπεδο.

Εκεί υπήρχαν δύο ασθενοφόρα που παρέλαβαν και τους δύο και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τους γιατρούς να τους διασωληνώνουν και να τους εισάγουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 36χρονη Μαρία λίγες μέρες αργότερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.