Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης πεζοπόρου στο Φαράγγι του Βίκου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης της τραυματισμένης πεζοπόρου από το Φαράγγι του Βίκου που είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι.

Πρόκειται για μία 51χρονη Ισραηλινή που τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διαδρομή της πεζοπορίας που έκανε μαζί με άλλα 6 άτομα, που ακολουθούσαν τη διαδρομή Μονοδένδρι προς Πάπιγκο.

Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 51χρόνη, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου.