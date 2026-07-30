Ολομέλεια: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών πυροσβεστών

Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν την Τετάρτη τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

«Υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την αποστολή τους, καταβάλλοντας την ύψιστη θυσία στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία αλλά και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας», τόνισε ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης, επισημαίνοντας πως η απώλειά τους υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο το μέγεθος της προσφοράς και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες και οι άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τη βαθιά τους οδύνη για την τραγική απώλεια εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Σημειωτέον πως η Ολομέλεια συζητά σήμερα, σε βαρύ κλίμα, το νομοσχέδιο του Σταύρου Παπασταύρου με το οποίο μεταρρυθμίζεται δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αποκτούν βασικό ρόλο.