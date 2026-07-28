Ολομέτωπη επίθεση Μενδώνη: Φαντασιώσεις τα περί ξεπουλήματος, χυδαιολογείτε πάνω στην Ακρόπολη

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και σε σωματεία και ενώσεις, που κατήγγειλαν «ξεπούλημα» του Πολιτισμού και των μνημείων από την κυβέρνηση, εξαπέλυσε από βήματος Ολομέλειας η Λίνα Μενδώνη.



Κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση επί του επίμαχου νομοσχεδίου με το οποίο συστήνεται ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο δεν στηρίζεται από την αντιπολίτευση, η υπουργός Πολιτισμού απέρριψε τα περί ιδιωτικοποίησης των μνημείων, καταγγέλλοντας πως ορισμένοι «πλάθουν φαντασιώσεις» και «παραπλανούν» την κοινή γνώμη, «εσκεμμένα και φαύλα για ίδιον όφελος».



«Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε αγοραίοι. Η Πολιτιστική Κληρονομιά δεν προστατεύεται από αγοραία συνθήματα, από κενούς τίτλους και από επαναστατικού χαρακτήρα ασκήσεις των δήθεν αυτοαποκαλούμενων ενώσεων και σωματείων, αλλά και των νυν και πρώην πολιτικών και πολιτευτών», υποστήριξε.



Κλιμακώνοντας την επίθεση, η Λίνα Μενδώνη κατήγγειλε πως τα κόμματα καταφεύγουν σε «χυδαία» αντιπολίτευση, «εργαλειοποιώντας την Ακρόπολη και τα μνημεία».



«Είναι χυδαίο το επίπεδο, χυδαιολογείτε επί των μνημείων! Διαχείριση δεν σημαίνει εκποίηση! Δεν υπάρχει ξεπούλημα, εφόσον δεν προβλέπεται με το νομοσχέδιο η μεταβίβαση της κυριότητας των μνημείων. Η προστασία των μνημείων είναι ξεκαθαρισμένη, τελεία και παύλα!», επέμεινε η υπουργός.



Είχε προηγηθεί το πυρ ομαδόν από άπασα την αντιπολίτευση, η οποία κατήγγειλε απόπειρα εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.