Για τον απεγκλωβισμό περίπου 40 μεταναστών, οι οποίοι βρίσκονται αποκλεισμένοι σε απόκρημνη ακτή, στην περιοχή του Φάρου, νότια της Γαύδου, θα επιχειρήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας μέλη της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι μετανάστες αποβιβάστηκαν στην περιοχή νότια από τη Γαύδο τις προηγούμενες ώρες, χωρίς να εντοπιστούν από τις αρχές, και εγκλωβίστηκαν στην απόκρημνη ακτή, καθώς η πρόσβαση από τη θάλασσα είναι αδύνατη.

Ήδη σκάφος του Λιμενικού Σώματος απέπλευσε από την Αγία Γαλήνη με προορισμό τη Γαύδο, μεταφέροντας οκτώ μέλη της ΕΜΑΚ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιχείρηση προσέγγισης από τη στεριά, με τη χρήση σχοινιών, και να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι εγκλωβισμένοι.

Η επιχείρηση αποφασίστηκε καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται και η κατάσταση στην περιοχή γίνεται ολοένα δυσκολότερη.