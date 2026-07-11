Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Λάρισα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι

Με τις φλόγες να μαίνονται ακόμα σήμερα το πρωί του Σαββάτου (11/7), αν και η έντασή τους έχει σαφώς περιοριστεί, συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι της Λάρισας χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και η εικόνα της κατάστασης είναι βελτιωμένη. Συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα,καθώς και 1 ειδικό βραχιονοφορο όχημα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς και ταυτόχρονα επιχειρούν με αναμόχλευση (αποκάθαρση) των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών εστιών.

Ωστόσο, από το σημείο της πυρκαγιάς εκλύεται τοξικός μαύρος καπνός που είναι ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων στην πόλη της Λάρισας και στις γύρω περιοχές.

Τις τεράστιες προσπάθειες των πυροσβεστών όλη τη νύχτα να περιορίσουν τις φλόγες, αποτυπώνουν βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο της πυρκαγιάς.

Φωτό: ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΙΟΓΛΑΡΗΣ/ EUROKINISSI

Φωτό: EUROKINISSI

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (10/7) στην αυλή επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Φωτό: EUROKINISSI

Φωτό: EUROKINISSI

Φωτό: EUROKINISSI

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή τους.