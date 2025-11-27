«Όλος ο χρόνος του κόσμου»: Από το Παρίσι στην Αθήνα - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα στο θέατρο Κουν

Στην κατάμεστη σκηνή Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Όλος ο χρόνος του κόσμου» της Δανάης Επιθυμιάδη. Το κοινό, ανάμεσά του και πολλοί άνθρωποι του θεάτρου και των τεχνών, παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον και συγκίνηση, χαρίζοντας στο τέλος ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα στους συντελεστές.

Στην πλατεία, αλλά και στο φουαγιέ του θεάτρου εντοπίσαμε μεταξύ άλλων και τους: Μυρτώ Αλικάκη, Χάρις Αλεξίου, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Μαρίνα Καλογήρου, Τάκης Τζαμαργιάς και Διαμαντής Καραναστάσης. Μετά την παράσταση, οι θεατές έδωσαν θερμά συγχαρητήρια στους δύο ηθοποιούς, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την τρυφερή και ανθρώπινη προσέγγιση του έργου.

Διαμαντής Καραναστάσης, Δανάη Επιθυμιάδη / φωτογραφία NDP

Χάρις Αλεξίου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη / φωτογραφία NDP

Μαρίνα Καλογήρου, Δανάη Επιθυμιάδη, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος / φωτογραφία NDP

Η πρωταγωνίστρια με τον σύντροφό της / φωτογραφία NDP

Μνήμες ξεχασμένες

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024 στο Εθνικό Θέατρο La Colline, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Wajdi Mouawad, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή με sold-out παραστάσεις. Φέτος συναντά -για πρώτη φορά- και το ελληνικό κοινό.

Στην υπόθεση του έργου, η Χριστίνα ξυπνά σε ένα νοσοκομειακό δωμάτιο χωρίς να θυμάται πώς βρέθηκε εκεί. Οι επισκέψεις ενός αστυνομικού, ενός μέντιουμ και μιας παγκοσμίου φήμης δύτριας θα τη βοηθήσουν να αναμετρηθεί με μνήμες που έχει απωθήσει. Πλάι στην Επιθυμιάδη βρίσκεται ο Γιάννης Καραούλης που ενσαρκώνει όλους τους υπόλοιπους ρόλους.