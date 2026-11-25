Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάπεολ Τελ Αβίβ στη Sunel Arena και ο Γιώργος Μπαρτζώκας οφείλει να διαχειριστεί μία ακόμη απώλεια, αλλά έχει και μία επιστροφή.

Συγκεκριμένα θα μείνει εκτός ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ λόγω γρίπης και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του στο δάχτυλο. Εκτός υπενθυμίζουμε ότι παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι έχει λήξει η τιμωρία του.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.