Πλεύση Ελευθερίας: Νέα βουλευτής η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη επιζήσασα από την τραγωδία στο Μάτι
Η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη θα καταλάβει την κοινοβουλευτική έδρα της Ελένης Καραγεωργοπούλου στην Πλεύση Ελευθερίας.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάπεολ Τελ Αβίβ στη Sunel Arena και ο Γιώργος Μπαρτζώκας οφείλει να διαχειριστεί μία ακόμη απώλεια, αλλά έχει και μία επιστροφή.
Συγκεκριμένα θα μείνει εκτός ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ λόγω γρίπης και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του στο δάχτυλο. Εκτός υπενθυμίζουμε ότι παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι έχει λήξει η τιμωρία του.
Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.