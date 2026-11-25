Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Sunel Arena για την 14η αγωνιστική της EuroLeague με 104-79 με πρωταγωνιστές τους Κόρι Τζόζεφ και… ποιόν άλλον, τον Σάσα Βεζένκοφ.

Παρά τις απουσίες, οι «ερυθρόλευκοι» με μία σπουδαία εμφάνιση πήραν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στην EuroLeague και καθιερώθηκαν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας, με κορυφαίους τον MVP Κόρι Τζόζεφ (27 π. 3ριμπ. 2 ασιστ) τον Σάσα Βεζένκοφ (21 π. 2ρμπ 6 ασίστ) και τον φανταστικό Εβάν Φουρνιέ (23π 11 ασίστ).

Η αναμέτρηση

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με με τους Τζόσεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Τζόουνς. Ο Τζόζεφ ξεκίνησε πολύ δυναμικά και στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης είχε ήδη 3/3 τρίποντα και 1/1 δίποντα, φτάνοντας τους 11 πόντους μετά από μόλις 4,30 λεπτά αγώνα. Βέβαια και οι φιλοξενούμενοι δεν έχαναν καλάθι, με πρωταγωνιστή τον Μίτσιτς που στην πρώτη περίοδο είχε 3/3 τρίποντα και δέκα πόντους με αποτέλεσμα το πρώτο δεκάλεπτο να είναι άκρως παραγωγικό και να ολοκληρωθεί με 31-29 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Χάποελ πήρε προβάδισμα νωρίς με ΛεΝτέι και Μπράιαν καθώς οι Περαιώτες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν αμυντικά. Μάλιστα οι Ισραηλινοί έφτασαν ένα σερί 0-10 ανεβάζοντας την διαφορά υπέρ τους στους +6 για πρώτη φορά στην βραδιά. Οι πρώτοι πόντοι των γηπεδούχων στο δεύτερο δεκάλεπτο ήρθαν μετά από τέσσερα λεπτά και με δυο βολές του Μιλουτίνοφ, ένα κλέψιμο στον αιφνιδιασμό και τον εύστοχο Φουρνιέ κάτω από την ρακέτα ισοφάρισαν.

EUROKINISSI

Οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν λίγο το παιχνίδι με τον πολύ καλό αμυντικά Εντζάι, τον Βεζένκοφ και τον σεληνιασμένο επιθετικά Τζόζεφ, που είχε 16 πόντους μέχρι εκείνο το σημείο με 6/7 σουτ, κατάφεραν να το γυρίσουν και πάλι και με ένα 7-0 έκλεισαν το ημίχρονο όντας μπροστά στο σκορ με 49-44.

Στην συνέχεια ανέλαβαν δράση οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού φέτος. Φουρνιέ και Βεζένκοφ «πυροβολούσαν» επιθετικά, ο Γουόρντ έδειξε το καλό του πρόσωπο αμυντικά, με αποτέλεσμα οι ερυθρόλευκοι να βρούν απαντήσεις απέναντι στους τρομερούς Γουέινραϊτ και Μίτσιτς κρατώντας το προβάδισμα. Οι δυο ομάδες ήταν σταθερά κοντά, όμως ο Φουρνιέ είχε πολλή όρεξη και με μια τρομερή πάσα-λόμπα σέρβιρε στον Τζόουνς ο οποίος με κάρφωμα ανέβασε την διαφορά στους +7, μετά από ένα 7-0 επιμέρους.

EUROKINISSI

Πριν το τέλος της τρίτης περιόδου οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους 5, όμως ο Βεζένκοφ «επανέφερε την τάξη», ευστόχησε από την 6,75 και έστειλε τις δυο ομάδες στους πάγκους με το σκορ να είναι στο +6.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι σε τρομερή κατάσταση και το απέδειξε και στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, ξεκινώντας μάλιστα με τρομερό τρίποντο υπο πίεση, το οποίο μάλιστα έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο, στους +11.

Ο Ολυμπιακός έδειχνε ασταμάτητος και μπήκε στην τέταρτη περίοδο για να τελειώσει την αναμέτρηση νωρίς και να μην δώσει περιθώρια αντίδρασης στους Ισραηλινούς. Με ένα επιμέρους 9-2 αύξησε κι άλλο την διαφορά στους +14, ενώ συνέχισε το… πάρτυ με εντυπωσιακά καρφώματα των Γουόρντ και Χολ τρέλαναν την Sunel Arena ανεβάζοντας την διαφορά στους 18, τελειώνοντας τους ανήμπορους να αντιδράσουν φιλοξενούμενους.

EUROKINISSI

Τα τελευταία λεπτά ήταν διαδικαστικά με το «ερυθρόλευκο» πάρτι να ολοκληρώνεται με αυτόν που το ξεκίνησε. Μετά από το εντυπωσιακό τρίποντο του Φουρνιέ, ο Τζόζεφ έβαλε το… κερασάκι και διαμόρφωσε το τελικό 104-79.

Τα δεκάλεπτα: 32-29, 49-44, 72-66, 104-79

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Χάποελ (Ιτούδης): Τόπιν, Ζέρμαν, Μπλάκνεϊ, Μπράιαντ, Κόφι, Γουέινραϊτ, Σατοράνσκι, ΛεΝτέι, Οντιάσε, Μίτσιτς, Οτούρου, Γκινάτ.