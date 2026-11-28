Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη, στο Novibet Stadium «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανακοίνωσε τις επιλογές του για το παιχνίδι, συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο Έλληνας αμυντικός είχε αντιμετωπίσει ενοχλήσεις μετά την αναμέτρηση με τη Μίλαν, ωστόσο βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του Ισπανού τεχνικού.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Τσικίνιο, Έσε, Πουέρτα και Μπέιλι, οι οποίοι δεν θα είναι διαθέσιμοι για τη μάχη της Θεσσαλονίκης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σκιπιόνι, Φρόιλερ, Ρόκα, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μουαντιλμαντζί.