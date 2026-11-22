Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός κόντρα στον Ηρακλή τον οποίο «διέλυσε» με 6-2 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο «Γηραιός» μπορεί να μην είχε την μπάλα στα πόδια του αλλά πήρε δύο φορές το προβάδισμα στο Φαληρικό γήπεδο, ενώ η «λαβωμένη» ομάδα του Αλγκουαθίλ είχε γρήγορες απαντήσεις έφερε το ματς στα ίσα και από κει και πέρα έκανε εύκολη τη ζωή του…

Με πρωταγωνιστές τον Μπέιλι και τον Μάριους οι γηπεδούχοι γύρισαν το παιχνίδι και στη συνέχεια το μετέτρεψαν σε θρίαμβο, με αρκετούς πρωταγωνιστές σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών κυρίως στη μεσσαία γραμμή.

Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη, αν και όπως είπαμε πήρε κεφάλι στο σκορ δις, φάνηκε πως στο δεύτερο μέρος δεν «μπήκε» στον αγωνιστικό χώρο και σαν να μην έφτανε αυτό… έχασε με κόκκινη κάρτα τόσο τον βοηθό προπονητή όσο και τον Βάλτερ Ματζάρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 26 βαθμούς και στο -4 από τον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Πριν από το συγκεκριμένο παιχνίδι υποδέχεται την Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η εξέλιξη του ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας (80%) και με βαθιές μπαλιές κυρίως να ψάχνει κάποιο γκολ, αλλά η άμυνα του Ηρακλή ήταν πολύ καλά στημένη και δεν άφησε περιθώριο απειλής.

Ο Ηρακλής στο 23ο λεπτό άνοιξε το σκορ!

Κόντρα στη ροή του αγώνα έκλεψε την μπάλα, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο με τον Λόπεθ να δίνει κάθετα στον Ζούλεβιτς, αυτός με μια προσποίηση ξέφυγε απο τον Τικνιζιάν και με αριστερό πλασέ πέτυχε το 0-1!

EUROKINISSI

Άμεση απάντηση του Ολυμπιακού!

Σέντρα ο Σάλιακας, άτσαλο διώξιμο της άμυνας του «Γηραιού» και η μπάλα στρώθηκε στον Σιπιόνι που με δυνατό μακρινό σουτ έκανε στο 26′ το 1-1!

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Αργεντινού χαφ με τη φανέλα των Πειραιωτών.

EUROKINISSI

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν «καρμπόν» γκολ… μέσω VAR!

Κάθετη πάσα του Λόπεθ ανάμεσα στο αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού και ο Ζούλιεβιτς βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στο 37ο λεπτό 1-2!

EUROKINISSI



Η φάση αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ αλλά ο έλεγχος από το VAR δεν είδε παράβαση και το τέρμα των φιλοξενούμενων κατοχυρώθηκε κανονικά.

Ο Ολυμπιακός «άγγιξε» την ισοφάριση στο 43′ με τον Μάριους μετά από γλυκιά σέντρα του Μπέιλι, ο επιθετικός απο Τσαντ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι αλλά η μπάλα κατέληξε αουτ.

Ο Ηρακλής βρίσκει για πρώτη φορά φέτος γκολ στο πρώτο ημίχρονο και συνολικά έχει 11 ενώ έχει δεχθεί 15.

Σίλβαααα ενυπωσιακό γκολ και 2-2!

Ο Ζότα Σίλβα έφερε το ματς στα ίσα με ασύλληπτο «ψαλιδάκι» στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου μετά από σέντρα του Φορτούνη! Φτάνει τα 6 τέρματα στο πρωτάθλημα ο Πορτογάλος.

EUROKINISSI

Τι ματς βλέπουμε στο Φάληρο!

Αν και οι γηπεδούχοι είχαν την μπάλα στα πόδια τους δύο λάθη στη μεσαία γραμμή ήταν αρκετά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία βρήκε δύο παρόμοια γκολ και πήρε προβάδισμα στο σκορ. Οι παίκτες του Αλγκουαθίλ απάντησαν γρήγορα και με εντυπωσιακό τρόπο για ένα ημίχρονο που είχε 4 γκολ σε 45 λεπτά.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Μάριους να σουτάρει και η μπάλα να καταλήγει κόρνερ αμέσως μετά τη σέντρα. Αυτό εκτελέστηκε και ο Ρέτσος κέρδισε πέναλντι στις «μονομαχίες» μέσα στην αντίπαλη περιχοή.

EUROKINISSI

Στη συνέχεια το VAR τον κάλεσε και με τη βοήθεια της επαναληπτικής προβολής καταλόγησε επιθετικό φάουλ και το 2-2 παρέμεινε.

Αποβολή Ματζάρι!

Λίγα λεπτά αργότερα, ο προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματζάρι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή για διαμαρτυρία.

EUROKINISSI

Ανατροπή σκηνικού στο «Καραϊσκάκης»!

Ο Μάριους έκανε την πάσα στον Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός με ωραίες προσποιήσεις μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε για το 3-2!

EUROKINISSI

Μπέιλι στον Μάριους και 4-2!

Αυτή τη φορά αντιστράφηκαν οι ρόλοι με τον Τζαμαϊκανό να βγάζει τη σέντρα και ο Μάριους με γυριστό σουτ πέτυχε το 4ο γκολ στο 58΄.

EUROKINISSI

«Σούπερ Μάριους» 3ο γκολ στα τελευτάια 4 ματς και τον επιθετικό από το Τσαντ!

Άστοχος ο Σίλβα από τα 11 βήματα!

Ο Γκουστάβο Σα κέρδισε πέναλντι, αλλά ο Ζότα Σίλβα δεν κατάφερε να κερδίσει τον Αθανασιάδη.

Με παρέμβαση του VAR εντοπίστηκε παίκτης των φιλοξενούμενων μέσα στην περιοχή την ώρα που εκτελούσε ο Πορτογάλος και δόθηκε επανάληψη.

Μπέιλι με τη δεύτερη… και 5-2!

Ο εξτρεμ των Πειραιωτών με δυνατό σουτ στο κέντρο της εστίας πέτυχε το 2ο αποψινό του γκολ. Μετά το τέρμα που πέτυχε φάνηκε πως τραυματίστηκε….

EUROKINISSI

Μια επαφή και γκοοοοολ!

Ο Γκονσάλες “τρύπωσε” στην καρδιά της περιοχής μπροστά από τον Λαούριτσεν και με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 6-2 σέντρα του Μπρούνο!

EUROKINISSI

Τελικό σκορ 6-2!

Γκολ: Ζούλιεβιτς (23, 37’), Σιπιόνι (26’), Σίλβα (45+3΄), Μπέιλι (54’, 80′), Μάριους (58’), Γκονσάλες (83′)

Κίτρινες κάρτες: Φρόιλερ (29΄), Αθανασιάδης (46’),

Κόκκινες κάρτες: –

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν (Μπρούνο 46’), Φρόιλερ (Σα 67΄), Σιπιόνι, Φορτούνης (Μαρτίνς 67’), Μπέιλι (Ρόκα 82’), Σίλβα (Γκονσάλες 82’), Μάριους.

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Λαουρίτσεν, Σόρια (Τσάκλα 74’), Νανού, Σουρλής, Κράιντς (Χρομάντα 65’), Μπαρθένας (Νασιμέντο 6’), Λόπεθ (Νιζέτ 74’), Ζούλεβιτς (Κολζίτς 65’).