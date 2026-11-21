Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Καρδίτσα για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ερυθρόλευκη αποστολή γνωστοποιήθηκε από την ΚΑΕ, από την οποία θα απουσιάζει και πάλι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκάρντ των Πειραιωτών έδωσε το παρών στη Sunel Arena στο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζοντας τις αποδοκιμασίες από μερίδα οπαδών και δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα στην Θεσσαλία.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλωτας, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζοζεφ, Χολ, Φουρνιέ.