Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε εκ νέου ανακοίνωση την Κυριακή (29/11) μέσω της οποίας απάντησε στην προηγούμενη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR η οποία αναφερόταν στον Γιώργο Μπαρτζώκα αλλά και το πρόστιμο που κλήθηκε να πληρώσει.

Συγκεκριμένα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ αναφέρεται στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και συγκεκριμένα στις τιμωρίες που του έχουν επιβληθεί τα τελευταία 13 χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«10 χρόνια εκτός γηπέδων ο Δ. Γιαννακόπουλος

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός να αυτοανακηρύσσεται θεματοφύλακας της αθλητικής δικαιοσύνης.

Πρόκειται για την ίδια ΚΑΕ της οποίας ο υπότροπος ιδιοκτήτης, Δ. Γιαννακόπουλος, επί χρόνια αγνοείεπιδεικτικά τις αποφάσεις των αθλητικών δικαστών και τους κατηγορούσε δημόσια για «διατεταγμένη υπηρεσία» και «προσπάθεια αλλοίωσης του πρωταθλήματος». Τώρα εξομοιώνουν τα ανόμοια και ονομάζουν «επίθεση» τον θεμιτό σχολιασμό μιας δικαστικής απόφασης.

Όσοι τα έκαναν όλα αυτά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς. Πόσο μάλλον σε εμάς.

Δεν είμαστε ίδιοι. Και δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι.

Υ.Γ. Από το 2013 μέχρι σήμερα «μετράμε» 124 μήνες απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τον Δ. Γιαννακόπουλο, και αυτό μόνο στην Ελλάδα. Μετά και την τελευταία απόφαση του αθλητικού δικαστή, θα τον ξαναδούμε σε αγώνα Πρωταθλήματος τον Νοέμβριο του 2028. Με απλά μαθηματικά, ο ιδιοκτήτης της Κ.Α.Ε. που σήμερα μας κάνει μαθήματα ηθικής έχει καταφέρει μέσα σε 13 χρόνια να τιμωρηθεί με 10 χρόνια αποκλεισμού από τα γήπεδα!»