Ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει στο νου του την μεταγραφική περίοδο, αλλά έχει να καλύψει και τα κενά που του άφησαν οι τραυματισμοί των Έσε, Τσικίνιο και Πουέρτα. Επομένως έρχονται στο προσκήνιο ονόματα για τις θέσεις της μεσαίας γραμμής και πάνω και συγκεκριμένα εκείνο του Σαντιάγκο Σαντοβάλ της Τσίβας.

Ο Μεξικανός είναι 19 ετών και αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού μέσου. Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 6.5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συμπατριώτες του λοιπόν, αναφέρουν ότι η ομάδα του Ιμανόλ τον έχει «τσεκάρει», χωρίς βέβαια παράλληλα να έχει ξεκινήσει κάποια επαφή.