Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή αύριο (21/11) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να πάρει μαζί τους Σιπιόνι και Φίλη στη θέση των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο οι οποίοι τραυματίστηκαν και θα μείνουν για μεγάλο διάστημα στα «πιτς».

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Ρόκα, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μάριους