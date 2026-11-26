Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-4 από την Μίλαν σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε με δύο τέρματα!

Οι «ερυθρόλευκοι» τα έκαναν όλα τέλεια στο σπουδάιο αυτό παιχνίδι της 5ης αγωνιστική για τη League Phase του Europa League αλλά για μονάχα 50 λεπτά.

Η ομάδα του Αλγκουαθίλ βρήκε γκολ με τους Πιρόλα και Σίλβα αλλά ένα κενό διάστημα έδωσε το δικαίωμα στους Ιταλούς να μπουν ξανά στο πιαχνίδι και με κορυφαίο τον Χάτσινσον, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και δύο ασιστ για να χαρίσει το δεύτερο τρίποντο στην ομάδα του.

Για τους Πειραιώτες περισσότερο «πονάει» ο τρόπος παρά τα υπόλοιπα, καθώς χρειάζεται 2-3 βαθμούς για να συνεχίσει στην επόμενη φάση.

Στα σημαντικά της ημέρας, ευρωπαϊκό ντεμπούτο έκανε ο 20χρονος Τουφάκης.

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Επόμενη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό είναι εκτός έδρας κόντρα στην Τσέλιε (12/10, 19:45).

Το ματς

Η Μίλαν ήταν αυτή που κρατούσε την μπάλα στα πρώτα λεπτά με 59% αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που με μακρινά σουτ ή διεισδύσεις από τα πλάγια έψαξε το γκολ αλλά δεν το βρήκε.

Οι γηπεδούχοι με κύριο εκφραστή τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος είχε τις 3/7 τελικές της ομάδας του, αλλά ο Πορτογάλος δεν κατάφερε να πετύχει το γρήγορο τέρμα.Ελάχιστες οι απειλές της Μίλαν, η οποία προσπάθησε να χτυπήσει στην αντεπίθεση.

Γκοοολ ο Πιρόλα!

Το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ πέτυχε ο Ιταλός, μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Σα έκανε την σέντρα και ο Πιρόλα πήρε την κεφαλιά για το 1-0 στο 31ο λεπτό!

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Πιρόλα ήταν παντού!

Η Μίλαν έφτασε κοντά στο γκολ όταν ο Σισέ βγήκε στον κενό χώρο, ο Ορτέγκα έσπευσε να διώξει, αλλά ο επιθετικός της Μίλαν πλάσαρε, με τον Πιρόλα να διώχνει πάνω στη γραμμή.

«Άγγιξε» το 2ο!

Ο Μαρτίνς μπήκε στην περιοχή από αριστερά, βρήκε τον Ζότα Σίλβα, εκείνος έκανε το γύρισμα για τον Πιρόλα, που ήταν ανενόχλητος στο ύψος του πέναλτι και πλάσαρε στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα άουτ

Εντυπωσιακή εκκίνηση!

Ο Σα έκλεψε την μπάλα στο 50′ με το κεφάλι, ο Γκονσάλες άφησε στον Φρόιλερ που έπιαξε κάθετα για τον Ζότα Σίλβα και εκείνος βρήκε δίχτυα για το 2-0!

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Μια φάση πριν ο Πορτογάλος αστόχησε σετ τετ-α-τετ.

Άμεση απάντηση της Μίλαν!

Ο Χάτσινσον κουβάλησε την μπάλα από δεξιά, έφτασε έξω από την περιοχή και πλάσαρε με το αριστερό για το 2-1!

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ που δέχεται ο Ολυμπιακός στη League Phase μετά την πρεμιέρα κόντρα στην Γιαγκελόνια.

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Το ματς στα ίσα!

Ο Χάτσινσον έκανε τη σέντρα με τον Σισέ να πιάνει την κεφαλιά, ο Ορτέγκα δεν μπόρεσε να αποκρούσει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-2!

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Το γύρισε «τούμπα»

Ο Χάτσινσον έβαλε στην πλάτη του τον Μπρούνο που γλίστρησε και έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Πούλισικ να βρίσκει δίχτυα με ωραίο γυριστό σουτ για το 2-3!

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Ο Πούλισικ έχασε μεγάλη ευκαιρία στα τελευταία λεπτά για να «κλειδώσει» το ματς. Ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο Μορέιρα πέτυχε και 4ο γκολ!

Τελικό σκορ: 2-4!

Γκολ: Πιρόλα (31’), Σίλβα (49’), Χάτσινσον (56’), Σισέ (63’), Πούλισικ (71’), Μορέιρα (90+4′).

Κίτρινες κάρτες: Σίλβα (43’), Βίντερ (43’), Φρόιλερ (58’), Ντιαβαρά (61’), Ρέτσος (61’).

Κόκκινες κάρτες: –

Διαιτητής: Κρις Κάβανα

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν (Σάλιακας 67’), Ρέτσος (Τουφάκης 82′), Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο (Τικνιζάν 82′), Φρόιλερ, Σα, Σίλβα, Μαρτίνς (Φορτούνης 72’), Γκονσάλες (Γιάρεμτσουκ 67’).

Μίλαν: Μενιάν, Γκίλα, Εστουπινιάν (Μουσάι 46’), Ντε Βίντερ (Τομόρι 53’), Ντιαβαρά (Τερατσιάνο 67’), Ραμπιό, Γιασάρι, Μορέιρα, Σισέ (Κομότο 85′), Χάτσινσον, Ράμος (Πούλισικ 46′).