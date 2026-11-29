Το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και σε διαιτητικό επίπεδο. Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε από την ΚΕΔ για την αναμέτρηση της Τετάρτης (2/12), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή Έλληνα διαιτητή στον ρόλο του πρώτου ρέφερι σε ντέρμπι των δύο «αιωνίων».

Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν στις 7 Ιουλίου 2020. Από εκείνη την αναμέτρηση μέχρι και την ημέρα του αγώνα θα έχουν περάσει 2.339 ημέρες, δηλαδή κάτι παραπάνω από έξι χρόνια!

Το τελευταίο ντέρμπι με ελληνική σφυρίχτρα

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, για την 6η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον Γιώργο Κομίνη να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαιτητικής συζήτησης.

Το παιχνίδι δεν ανέδειξε νικητή, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0, σε ένα ματς με αρκετές μονομαχίες, ένταση και περιορισμένες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες.

Η σημαντικότερη φάση σημειώθηκε λίγο πριν από την ανάπαυλα. Ο Κομίνης, με τη συνδρομή του VAR, υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, σε μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Ματιέ Βαλμπουενά ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Σωκράτης Διούδης έπεσε σωστά και απέκρουσε, διατηρώντας το μηδέν.

Περισσότερα από έξι χρόνια μετά, ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι ο Έλληνας διαιτητής που θα αναλάβει να διευθύνει το νέο ντέρμπι των δύο ομάδων, με την ΚΕΔ να επιλέγει ξένους αξιωματούχους για το VAR.

Αναλυτικά η διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης της Τετάρτης (2/12):