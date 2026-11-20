Ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από κυριαρχικός στη Sunel Arena, κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76 και ανέβηκε στο 10-3.

Απίθανη βραδιά από τον Ταϊρίκ Τζόουνς (22π. 7ριμπάουντ), που μαζί με τον Χολ (11π.) κάλυψαν απόλυτα το κενό του Μιλουτίνοφ. Εννοείται κλασική βοήθεια από τους Φουρνιέ (17π. 5 ασίστ), Βεζένκοφ (14π. 7 ριμπάουντ), αλλά και από τον Τάισον Γουόρντ (10π. 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), για να φτάσει η ομάδα του Μπαρτζώκα στην άνετη επικράτηση.

Για εκείνη του Μαρτίνεθ, μόνο ο Μαλεντόν έδωσε το «παρών» στο παρκέ με 17 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, αφού μέχρι και ο Ταβάρες έμεινε χαμηλά στους δύο.

Το ματς

Στα πρώτα 2:30 λεπτά, ο Ολυμπιακός μπήκε ορεξάτος, όχι και τόσο εύστοχος, αλλά προηγήθηκε 5-0 με ένα τρίποντο του Γουόρντ και ένα καλάθι από τον πολύ δραστήριο Τζόουνς. Οι Μαδριλένοι ξεκίνησαν με 7 λάθη στα πρώτα λεπτά, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ με βάση τον χρόνο. Στο πρώτο τηλεοπτικό τάιμ-άουτ, οι Πειραιώτες με καταπληκτικό Γουόρντ (7 πόντους) και μία τρίποντη «βόμβα» του σχετικά άστοχου Βεζένκοφ, προηγήθηκε με 13-7. Το τέλος του δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Μπαρτζώκα να προηγείται με 19-14, αλλά παρότι σκόραρε μόνο έξι, παράλλη δέχθηκε μόνο εφτά, αλλά έχασε τον Γουόρντ τουλάχιστον για τα επόμενα λεπτά, καθώς ένιωσε πόνο στο στομάχι από μία προσπάθεια του Καμπαρό.

EUROKINISSI

Στην αρχή του 2ου δεκαλέπτου, ο πολύτιμος Ντόντα Χολ, πήρε 2 φάουλ από τον Ταβάρες και αφού το ένα συνοδεύτηκε με καλάθι, η ομάδα του προηγήθηκε με 24-17, με τον Μαρτίνεθ να καλεί το πρώτο τάιμ-άουτ. Στα επόμενα λεπτά όμως, η ομάδα του Μπαρτζώκα, ξεξίπλωσε όλη την μπασκετική της ευφυΐας, καθώς με την τρομερή ενέργεια που έδωσαν οι Παπανικολάου και Εντζάι, (5 ασίστ και οι δύο μαζί) αλλά και την άμυνα που «τσάκιζε κόκκαλα», οι Πειραιώτες έκαναν τη ζωή τον Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς (14 πόντους μαζί) να κάνουν το δικό τους πάρτι κάτω από τη ρακέτα της Ρεάλ, που είχε χάσει με φάουλ τον «κύκλωπα» και να δώσουν στο ημίχρονο προβάδισμα με 47 – 33. Όμως αυτό δεν ήταν τελικά το σκορ, αφού ο Ταϊρίκ Τζόουνς, φόρεσε τη «στολή» Βεζένκοφ και έβαλε καλάθι από το κέντρο στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με σπασμένα τα φρένα συνεχίστηκε και η αρχή του 3ου δεκαλέπτου, αφού ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι «παρών» σε άμυνα και ριμπάουντ, ο Ταϊρίκ ήταν παντού και οι Βεζένκοφ και Γουόρντ συνέχισαν να πυροβολούν από μακριά. Η Ρεάλ έκανε ρεσιτάλ αστοχίας και έμεινε πίσω με 19. Η 3η περίοδος θύμισε μία μπασκετική παράσταση από τους παίκτες του Μπαρτζώκα, αφού η επίθεση θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δούλευε καλύτερα από «ελβετικό ρολόϊ», ο ΜακΙντάιρ ξεκίνησε να μοιράζει τις μαγικές του ασίστ και έφτασε τις 4, ο Φουρνιέ το «βιολί» του και ο Ντόντα Χολ πήρε μία ακόμη σκυτάλη από τον Τζόουνς. Η ομάδα του Μαρτίνεθ, φανερά σοκαρισμένη από το πόσο άψογα έπαιζαν οι γηπεδούχοι, έχαναν το ένα σουτ μετά το άλλο και έτσι πήγαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το 73-52.

Intime

Στα πρώτα 3:00 του τελευταίου μέρους, προφανώς ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να το διασκεδάζει, ο ΜακΙντάιρ έβγαζε ασίστ με όλους τους τρόπους, η Ρεάλ έβαζε καλάθι με το ζόρι και το μόνο που είχε αλλάξει ήταν ένα ακόμη δίποντο του Χολ, για να πάει η διαφορά στους 23. Εννοείται στα επόμενα λεπτά το πάρτι δεν έλαβε τέλος, μόνο όταν ακούστηκε η κόρνα της λήξης. Όποιος πάταγε παρκέ, σκόραρε με όποιον τρόπο ήθελε, ο Τζόουνς δε σταμάτησε να καρφώνει όσες φορές βρέθηκε κάτω από το καλάθι και «σβηστά», το σκορ έφτασε στο φινάλε, 92-76.

EUROKINISSI

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92 – 76