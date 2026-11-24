Παρότι είναι ακόμη Νοέμβριος και η μεταγραφική περίοδος ανοίγει ξανά από το νέο έτος, φαίνεται πως ο Ολυμπιακός εξετάζει ήδη κάποιες μεταγραφικές περιπτώσεις.

Οπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 31χρονο Σαϊντ Μπενραχμά, ο οποίος αγωνίζεται στη NEOM και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

🚨#Olympiacos Olympiacos are interested in winger Saïd Benrahma.



📞 The Greek club are assessing the experienced Algerian as a potential attacking reinforcement.



🔄 Although naturally right-footed, the 31-year-old primarily operates on the left wing and is known for his… https://t.co/7dz7tOpmzZ pic.twitter.com/8R6G3o7NQR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 24, 2026

Ο Μπενραχμά αποτελεί μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση ποδοσφαιριστή, με κύρια θέση το αριστερό άκρο της επίθεσης. Παρότι δεξιοπόδαρος, προτιμά να αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα, συγκλίνοντας προς τον άξονα για να εκτελέσει ή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κάποιον συμπαίκτη του. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζουν στον Ολυμπιακό, μιας και έχει αγωνιστεί κόντρα στους ερυθρολεύκους στο Europa League της σεζόν 2024/25, σκοράροντας μάλιστα με τη φανέλα της Λιόν σε μία ήττα του Ολυμπιακού με 2-0 στην Γαλλία.