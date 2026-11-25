Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τη Μίλαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Πέμπτη (26/11) για την League Phase του Europa League.

Για ακόμα ένα παιχνίδι το Γ. Καραϊσκάκης αναμένεται να είναι κατάμεστο, σε μια αναμέτρηση που εδώ και εβδομάδες συζητιέται. Έτσι η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) sold out καθώς τα εισιτήρια για την αναμέτρηση έκαναν… φτερά με την ατμόσφαιρα να προβλέπεται να είναι καυτή. Μάλιστα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να σηκώσουν και κορεό, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες αναμετρήσεις.