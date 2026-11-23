Πάνω που ο Λίον Μπέιλι έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή (6-2) στην οποία μάλιστα ανακηρλυχθηκε και MVP με δυο γκολ και μια ασίστ, μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε τραυματίας.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που υποβλήθηκε ο 29χρονος Τζαμαϊκάνός, δαγνώστηκε με θλάση, με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να μετατίθεται για το 2027. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αναμένεται να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, ο οποίος στερεί από τους «ερυθρόλευκους» ένα σημαντικό «εργαλείο» για εναπομείναντα παιχνίδια του φετινού έτους.