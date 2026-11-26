Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μία από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές της φετινής σεζόν, καθώς υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 19:45), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να κάνουν ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να καλείται να διαχειριστεί αρκετά αγωνιστικά προβλήματα.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να αναζητήσει δικαιολογίες για τις απουσίες, ζητώντας από τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του απόλυτη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα.

Άλλωστε, όπως ανέφερε και στη συνέντευξη Τύπου, πρόκειται για ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «ζωής και θανάτου», στο οποίο ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει αποκλειστικά τη νίκη.

Το βασικό σενάριο για την ενδεκάδα

Το επικρατέστερο πλάνο του Αλγκουαθίλ φαίνεται πως διατηρεί το 4-2-3-1, με τον Στέφαν Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική τετράδα, από αριστερά προς τα δεξιά, αναμένεται να βρεθούν οι Μπρούνο Ονιεμαέτσι, Λορέντζο Πιρόλα, Παναγιώτης Ρέτσος και Μανώλης Σάλιακας.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Ρέμο Φρόιλερ θεωρείται δεδομένος, αλλά ο παρτενέρ του παραμένει υπό συζήτηση. Το σενάριο που συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες θέλει τον Γκουστάβο Σα να παίρνει θέση δίπλα στον Ελβετό μέσο, όπως συνέβη και στο τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης με τον Ηρακλή.

Στην επιθετική τριάδα πίσω από τον φορ, οι Κώστας Φορτούνης, Ζέλσον Μαρτίνς και Ζότα Σίλβα έχουν προβάδισμα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκονζάλες συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει, χωρίς να αποκλείεται η επιλογή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Τα εναλλακτικά πλάνα και τα ερωτηματικά

Ο Αλγκουαθίλ, πάντως, εξετάζει και διαφορετικές λύσεις, κυρίως λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης διαθεσιμότητας στη μεσαία γραμμή. Ένα από τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η μετατόπιση του Ρέτσου στον άξονα, δίπλα στον Φρόιλερ, με τον Νταβίντ Κάρμο να παίρνει τη θέση του στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Πιρόλα.

Παράλληλα, στις τελευταίες δοκιμές έχουν εξεταστεί και πρόσωπα όπως ο Μπακούλας, ενώ ο Ισπανός προπονητής έχει αναφέρει ως υποψήφιους για τον άξονα και τους Τουφάκη και Φίλη. Δεν αποκλείεται, επίσης, να υπάρξει διαφοροποίηση στη διάταξη, με το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης τριών κεντρικών αμυντικών να έχει εξεταστεί, αν και το 4-2-3-1 παραμένει το επικρατέστερο.

Σημαντικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις παίζουν και οι απουσίες. Οι Σαντιάγκο Έσε, Τσικίνιο, Γκουστάβο Πουέρτα και Λίον Μπέιλι βρίσκονται εκτός μάχης λόγω τραυματισμών, ενώ ο Λορέντσο Σιπιόνι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.