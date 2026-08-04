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Ολυμπία Οδός: Νυχτερινός αποκλεισμός στον Κόμβο Γαστούνης – Δείτε τις εναλλακτικές

Προσωρινές ρυθμίσεις στον κόμβο Γαστούνης λόγω έργων. Δείτε τις ώρες αποκλεισμού και πώς θα κινηθείτε μέσω Κυλλήνης & Αμαλιάδας.

Ολυμπία Οδός / Eurokinissi
Ολυμπία Οδός / Eurokinissi
Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

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Μία προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα αντιμετωπίσουν οι οδηγoί που κινούνται στην Πελοπόννησο, καθώς η Ολυμπία Οδός προχωρά σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κόμβος της Γαστούνης θα μείνει προσωρινά εκτός λειτουργίας κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για το νέο σύστημα αναλογικής (χιλιομετρικής) χρέωσης διοδίων.

Πότε «κλείνει» ο κόμβος και ποιες είναι οι εναλλακτικές

Οι εργασίες ανέγερσης των μεταλλικών προβόλων και της ειδικής γέφυρας στη Χιλιομετρική Θέση 276,86 θα πραγματοποιηθούν από τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτού του εννιάωρου παραθύρου, όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι του κόμβου Γαστούνης θα παραμείνουν αυστηρά κλειστές.

H κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των παρακείμενων κόμβων: Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20) Αμαλιάδας (Χ.Θ. 285,86)
H κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των παρακείμενων κόμβων: Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20) Αμαλιάδας (Χ.Θ. 285,86)

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ομαλά μέσω των παρακείμενων κόμβων:

Κόμβος Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20)

Κόμβος Αμαλιάδας (Χ.Θ. 285,86)

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστερήσεων

Όπως εξηγεί η εταιρεία διαχείρισης, οι καιρικές συνθήκες και άλλοι τεχνικοί αστάθμητοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοιου είδους απαιτητικές εργασίες. Αν χρειαστεί αναβολή, ο αποκλεισμός θα μετατεθεί για τη νύχτα της Πέμπτης 6 Αυγούστου, τις ίδιες ακριβώς ώρες.

Η Ολυμπία Οδός ζητά την κατανόηση των ταξιδιωτών, υπογραμμίζοντας πως η οδική ασφάλεια παραμένει η πρώτη προτεραιότητα. Οι οδηγoί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να χαμηλώσουν ταχύτητα και να ακολουθούν πιστά την εργοταξιακή σήμανση αλλά και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

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