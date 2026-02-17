Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: Περίπατος για τους «ερυθρόλευκους» και πρόκριση στα ημιτελικά

Ο δεύτερος προημιτελικός του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν ένας μονόλογος από πλευράς Ολυμπιακού. Όταν οι Πειραιώτες πάτησαν το γκάζι απέναντι στην ΑΕΚ έφτασαν εύκολα στη νίκη και την πρόκριση στην τετράδα. Η Ένωση παρατάχθηκε με 9 παίκτες και χωρίς «καθαρό» πλέι μέικερ, λόγω και της ξαφνικής απουσίας του Λούκας Λεκαβίτσιους, κάτι που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η ομάδα του Πειραιά. Έτσι, κατάφερε να φτάσει στην πρόκριση όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι την ερχόμενη Πέμπτη (19/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Η ΑΕΚ μπήκε με διάθεση να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό και το κατάφερε, έχοντας μπροστάρη τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, που έδωσε σκορ στην ομάδα του (4-8, 4'). Ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση στην άμυνα. Ο Φουρνιέ συνδέθηκε με το κλάθι της ΑΕΚ, Γουόρντ και Τζόουνς ακολούθησαν, για το +7 των Πειραιωτών (15-8, 7'). Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και με τους Βεζένκοφ και Παπανικολάου ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά (23-10, 9'). Ο Σκορδίλης έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου για το 23-12.

Ο Πίτερς συνδέθηκε με το καλάθι της ΑΕΚ και ανέβασε τη διαφορά λίγο αργότερα (29-14, 13'). Ο Ολυμπιακος χτυπούσε με συνέπεια κοντά στο καλάθι και με τον Μιλουτίνοφ η διαφορά έφτασε στους 20 πόντους (36-16, 16'). Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο και με τον Γουόκαπ να ακολουθεί σε ρυθμό τον Πίτερς η διαφορά ανέβηκε κι άλλο (44-21, 18'). Η διαφορά έμεινε ψηλά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, για το 46-24 του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση και με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ ανέβασε τη διαφορά (51-28, 23'). Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε μετά από ώρα και μείωσε για την ΑΕΚ (54-34, 25'). Γκρέι και Μπράουν έδωσαν σκορ στην ΑΕΚ, η οποία μάζεψε τη διαφορά μετά από ώρα (56-40, 26'). Ο Ολυμπιακός δεν άφησε την Ένωση να πλησιάσει περισσότερο και με τον Φουρνιέ να αναλαμβάνει δράση η διαφορά ανέβηκε εκ νέου (63-40, 28'). Χαραλαμπόπουλος και Νάναλι έδωσαν σκορ στην ΑΕΚ, με την Ένωση να μαζεύει τη διαφορά για το 63-49.

Ο Ολυμπιακός κράτησε την διαφορά ψηλά και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, βρίσκοντας λύσεις με τον Πίτερς (69-50, 33'). Η ΑΕΚ ροκάνισε εκ νέου τη διαφορά με Μπράουν και Νάναλι (72-55, 35'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα η κατάσταση δεν άλλαξε στη Νέα Αλικαρνασσό, με τον Ολυμπιακό να φτάνει εύκολα στη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67.

Πηγή: Athletiko.gr