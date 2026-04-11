Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τι είπε ξένος αναλυτής διαιτησίας για το ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτσι

Το διαδικτυακό κανάλι διαιτησίας Referee Channel τοποθετήθηκε για την αμφισβητούμενη φάση του γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πρεμιέρα των Play Offs της Stoiximan Super League.



Στην ανάλυσή του, εξήγησε πως ο Θωμάς Στρακόσια είχε κανονικά οπτική επαφή με τη μπάλα τη στιγμή της εκτέλεσης του σουτ από τον Γιαζίτσι. Ωστόσο, τη στιγμή που επιχείρησε να αντιδράσει για να πραγματοποιήσει απόκρουση, η παρουσία του εκτεθειμένου παίκτη ,στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πιρόλα, περιόρισε την ορατότητά του, επηρεάζοντας άμεσα την ικανότητά του να επέμβει.

Με βάση αυτό το σκεπτικό και τους κανονισμούς περί ενεργού συμμετοχής από θέση οφσάιντ, κατέληξε ότι υπήρξε αντικανονική παρέμβαση στον τερματοφύλακα και συνεπώς η απόφαση για ακύρωση του γκολ ήταν ορθή.

