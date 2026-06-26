Ολυμπιακός: Αφιέρωσε βίντεο στον Γιώργο Μπαρτζώκα για την ανανέωσή του με τους «ερυθρόλευκους»

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Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζώκας, συνεχίζουν μαζί το «ταξίδι» τους μέχρι το 2029.

Ο Έλληνας προπονητής είναι ο λόγος για τις φετινές επιτυχίες του συλλόγου, γι΄αυτό η ΚΑΕ των Πειραιωτών του αφιέρωσε ένα όμορφο βίντεο γράφοντας:

«Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω σε εύκολες στιγμές, αλλά πάνω στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τρία ακόμη χρόνια.

Επειδή οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν…»