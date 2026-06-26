Σπορ Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Μπάσκετ

Ολυμπιακός: Αφιέρωσε βίντεο στον Γιώργο Μπαρτζώκα για την ανανέωσή του με τους «ερυθρόλευκους»

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που θα παραμείνει στο λιμάνι μέχρι το 2029.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φώτης Ξένος

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Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζώκας, συνεχίζουν μαζί το «ταξίδι» τους μέχρι το 2029.

Ο Έλληνας προπονητής είναι ο λόγος για τις φετινές επιτυχίες του συλλόγου, γι΄αυτό η ΚΑΕ των Πειραιωτών του αφιέρωσε ένα όμορφο βίντεο γράφοντας:

«Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω σε εύκολες στιγμές, αλλά πάνω στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τρία ακόμη χρόνια.

Επειδή οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν…»

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Σπορ Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Μπάσκετ

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