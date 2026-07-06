Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς

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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε μετά από εκείνη του Νταβίντ Κάρμο, μία ακόμη μεταγραφή στα στόπερ, εκείνη του Σουηδού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν άμεσα και εύστοχα για τη συγκεκριμένη μεταγραφή και την ανακοίνωσαν επίσημα στα social media.

Η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων»:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από τη Βοσνία, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Täby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!».