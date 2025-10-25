Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η αποστολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ - Δυο κομβικές επιστροφές

Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στα πλαίσια του μεγάλου ντέρμπι της όγδοης αγωνιστικής στην Super League.

Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται τόσο ο Τσικίνιο, ο οποίος ξεπέρασε το μικρό πρόβλημα που αποκόμισε από την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, τόσο και ο Ροντινέι, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του. Ο Βραζιλιάνος επιστρέφει μετά από έναν μήνα και την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα.

Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ορτέγκα, καθώς αμφότεροι αντικαταστάθηκαν στην αναμέτρηση με τους «μπλαουγκράνα» με προβλήματα τραυματισμών.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μάντσα, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Καμπελά, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.