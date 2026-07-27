Ολυμπιακός: Απέσπασε το «ναι» του Ορτέγκα και τον περιμένει την Τρίτη για τις υπογραφές

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την αντικατάσταση του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Χαλ και φέρνει την Τρίτη(28/7) στην Αθήνα, τον Στέφαν Ορτέγκα για να κλείσει και οριστικά αυτό το κεφάλαιο.

Παρότι στη λίστα των «ερυθρολεύκων» υπήρχε ψηλά ο γνώριμος Ζοσέ Σα, αλλά η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα, έμοιαζε πιο εύκολη να ολοκληρωθεί, καθώς ο ίδιος απέρριψε προτάσεις από ομάδες της πατρίδας του όπως Λειψία και Βόλφσμπουργκ, αποφάσισε να πει το «ναι» στον Ολυμπιακό και να προχωρήσει η μεταγραφή του. Βέβαια αυτό δεν έγινε με τη πρώτη διαπραγμάτευση, αλλά οι Πειραιώτες επανήλθαν με νέα πρόταση, αφού ήταν ξεκάθαρη επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας είχε μείνει ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Αρμίνια Μπίλεφελντ, Μόναχο 1860, Μάντσεστερ Σίτι και τώρα ήταν στην αποστολή της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ των ΗΠΑ.