Ολυμπιακός: Αβέβαιο το μέλλον του Φαλ - Οι όροι για να παραμείνει στο λιμάνι

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, με ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί να είναι το μέλλον του Μουσταφά Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, προέρχεται από μια δύσκολη χρονιά λόγω σοβαρού τραυματισμού, ενώ αγωνίστηκε ελάχιστα στην EuroLeague. Παρά τη σημαντική προσφορά του στους «ερυθρόλευκους» από το 2021 μέχρι σήμερα, τα δεδομένα γύρω από την παραμονή του μόνο δεδομένα δεν είναι.

Ο Φαλ προβλέπεται να εισπράξει περίπου 1,8 εκατ. δολάρια τη νέα σεζόν, ωστόσο στον Ολυμπιακό εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς ο έμπειρος σέντερ βρίσκεται πλέον στα τελευταία στάδια της καριέρας του και ο ρόλος του στο ρόστερ έχει διαφοροποιηθεί.

Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται πως είναι η υπόθεση του ελληνικού διαβατηρίου, για το οποίο ο παίκτης έχει ήδη περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις και αναμένει τα αποτελέσματα. Ακόμη όμως κι αν τα νέα είναι θετικά, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να μπορεί να αγωνιστεί ως γηγενής παίκτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιο ισχυρό σενάριο παραμονής του στο ΣΕΦ συνδέεται με δύο βασικές προϋποθέσεις: την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου και μια συμφωνία για μείωση των οικονομικών απολαβών του.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Την ίδια ώρα, για την περίπτωσή του έχουν ενημερωθεί Άρης, ΠΑΟΚ και Βιλερμπάν οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις.