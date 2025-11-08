Ολυμπιακός: Με αρκετές απουσίες η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση με την Κηφισιά

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο ματς που θα δώσει για το πρωτάθλημα, πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την αποστολή τους για το Κυριακάτικο ματς απέναντι στην Κηφισιά στην Νίκαια (09/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στην διάθεση του τους Ντάνι Γκαρσία και Σαντιάγο Έσε, ενώ από την αποστολή απουσιάζει και ο Γκουστάβο Μάνσα λόγω της κόκκινης κάρτας που είχε δεχτεί στο ματς με τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Βάσκος τεχνικός θα έχει 23 παίκτες στη διάθεσή του για την αναμέτρηση της Νίκαιας.

Η αποστολή του Ολυμπιακού