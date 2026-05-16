Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ

Ένας πολύ κρίσιμος αγώνας είναι αύριο (17/5,19:30) για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να τερματίσουν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος που τους οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Η ομάδα του Βάσκου πέρα από τη γνωστή απουσία του Γιαζίτζι, θα παραταχθεί πλήρης στην Allwyn Arena για αυτή τη πολύ σημαντική, βαθμολογικής σημασίας αναμέτρηση.

Αναλυτικά η αποστολή των Πειραιωτών:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.