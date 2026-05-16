Σπορ Ολυμπιακός ΑΕΚ Super League 1 Play - Off Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ

Δείτε ποιους επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ένας πολύ κρίσιμος αγώνας είναι αύριο (17/5,19:30) για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να τερματίσουν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος που τους οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Η ομάδα του Βάσκου πέρα από τη γνωστή απουσία του Γιαζίτζι, θα παραταχθεί πλήρης στην Allwyn Arena για αυτή τη πολύ σημαντική,  βαθμολογικής σημασίας αναμέτρηση.

Αναλυτικά η αποστολή των Πειραιωτών:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός ΑΕΚ Super League 1 Play - Off Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader