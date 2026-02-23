Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή του Μεντιλίμπαρ για τον κρίσιμο επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν

Την τελευταία του προπόνηση στην Ελλάδα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός το πρωί της Κυριακής (22/2), πριν από το ταξίδι του για τη Γερμανία το πρωί της Δευτέρας (23/2). Οι «ερυθρόλευκοι» φεύγουν με προορισμό την Κολωνία, εκεί όπου θα μείνει και η αποστολή.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει διαθέσιμους, ενώ παράλληλα θα ταξιδέψει και ο Γιουσούφ Γιαζίτζι για να είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και να μη μείνει μόνος του πίσω στην Ελλάδα. Άπαντες είναι στη διάθεση του έμπειρου κόουτς και όπως έδειξε ο Λορέντσο Πιρόλα στο ματς με τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη, είναι απόλυτα καλά.





Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι