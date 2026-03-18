Ολυμπιακός: «Χορός» εκατομμυρίων για Μουζακίτη, στο κόλπο και η Πόρτο

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να ανεβάζει τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, αποτελώντας ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς σε ηλικίες κάτω των 20 ετών. Οι εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό από την περσινή σεζόν έως σήμερα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, με το καλοκαίρι να προμηνύεται ιδιαίτερα «θερμό» για τους Πειραιώτες.

Η ισπανική «As» φιλοξένησε δηλώσεις των εκπροσώπων του διεθνούς μέσου, Βασίλη Ρόβα και Θεόφιλου Καραογλανίδη, οι οποίοι στάθηκαν στην αγωνιστική του εξέλιξη και τη σταθερή ανοδική του πορεία τα τελευταία δύο χρόνια, αφιερώνοντας εκτενές κομμάτι στον νεαρό χαφ.

Την ίδια στιγμή, νέο δημοσίευμα της πορτογαλικής «A Bola» αποκάλυψε πως και η Πόρτο παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, έχοντας τον ψηλά στη μεταγραφική της λίστα. Ωστόσο, διευκρινίζεται πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ή ανεπίσημη επαφή ούτε με τον Ολυμπιακό ούτε με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο 19χρονος έχει καταγράψει 39 συμμετοχές με ένα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγες μέρες δημοσιεύματα του εξωτερικού τόνιζαν πως ο Μουζακίτης αποτελεί βασικό στόχο της Παρί Σεν Ζερμέν και του Λουίς Ενρίκε για το προσεχές καλοκαίρι.