Ολυμπιακός: Δείπνο για τους ερυθρόλευκους, «παρουσία» των τροπαίων EuroLeague και Basket League

Ιδανικό φινάλε σε μια ονειρική σεζόν έδωσε ο Ολυμπιακός, κατακτώντας -μετά το τρόπαιο της EuroLeague - την Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά και πέρα από τα πανηγύρια εντός παρκέ, γιόρτασαν αυτή την επιτυχία με ένα δείπνο.

Το βράδυ της Κυριακής (14/6) άπαντες από τον σύλλογο συγκεντρώθηκαν στο μαγαζί του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο, με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο να παραθέτουν δείπνο στην ομάδα.

«Πρωταγωνιστές» της βραδιάς ήταν δεδομένα τα δύο βαρύτιμα τρόπαια, τα οποία βρέθηκαν πάνω στο τραπέζι, ανάμεσα στους παίκτες.

«Η αυλαία της σεζόν έπεσε, το γλέντι κόπασε και το… σύνθημα για ξεκούραση και ανασύνταξη δυνάμεων δόθηκε σε οικογενειακό κλίμα.



Το βράδυ της Κυριακής (14/06) οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος παρέθεσαν δείπνο στους παίκτες, τους προπονητές και το σταφ των Πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδος.



Η τελευταία συνάντηση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς @twentyfiverestaurant στο Μικρολίμανο», ανέφερε η δημοσίευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.