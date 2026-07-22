Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο ΜακΙντάιρ για τους «ερυθρόλευκους» - Οι πρώτες του δηλώσεις

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και του τυπικού μέρους της μεταγραφής του Αμερικανού γκαρντ.

Ο 31χρονος άσος προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (22/7), λίγο πριν από τις 23:00, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες πριν φορέσει και επίσημα τα ερυθρόλευκα.

Το επόμενο βήμα για τον ΜακΙντάιρ είναι οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Υπενθυμίζεται ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει την απόκτησή του από τις αρχές Ιουλίου, με την άφιξή του στην Αθήνα να σηματοδοτεί την έναρξη της παρουσίας του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

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Intime Sports

Οι πρώτες τους δηλώσεις

«Είμαι κουρασμένος τώρα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Θα μιλήσω με τους προπονητές αύριο.



Πάντα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Το να έχω την ευκαιρία να βρεθώ εδώ ήταν κάτι πολύ καλό. Ξέρω τους παίκτες που έχει ο οργανισμός.



Είμαι ενθουσιασμένος να παίξω με αυτούς τους παίκτες, που είναι τρομερά ταλαντούχοι. Ειδικά ο Μοντέρο. Ο Σάσα είναι... ο Σάσα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κάθε παίκτης είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα.



Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Πάω μέρα με τη μέρα, βήμα βήμα δεν σκέφτομαι το μέλλον. Ξέρω τι θέλει ο καθένας, που είναι η νίκη. Εγώ μέρα με τη μέρα θα προσπαθώ να νιώθω άνετα.



Είμαι ενθουσιασμένος να παίξω μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας είναι σπουδαίο και ξέρω ότι είναι αδερφικοί φίλοι της προηγούμενης ομάδας μου. Είναι πολύ καλό.



Ελπίζω να ταιριάξω στο σύστημα του κόουτς. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες και ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα».