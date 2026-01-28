Ολυμπιακός: Έκπληξη του Μεντιλίμπαρ στην 11άδα εναντίον του Άγιαξ - Ελ Κααμπί και Ταρέμι στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (28/01, 22:00) τον Άγιαξ στον Άμστερνταμ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League σε έναν αγώνα-τελικό, που πρόκειται να κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον των Πειραιωτών.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τους «εκλεκτούς» 11 που θα φορέσουν φανέλα βασικού για τη μεγάλη μάχη, με μία μεγάλη έκπληξη, αφού η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς τον εξαιρετικό φέτος Τσικίνιο. Με δίδυμο «φωτιά» στην κορυφή της επίθεσης οι Πειραιώτες, αφού στο γήπεδο θα βρεθούν μαζί ο Ελ Κααμπί με τον Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Κάτω από τα γκολπόστ εμφανίζεται ο Κωνσταντής Τζολάκης. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα βρεθεί ο Κοστίνια, στο αριστερό ο Ορτέγκα, με τους Πιρόλα και Ρέτσο δίδυμο στα μπακ.

Στον άξονα θα βρεθεί ο Έσε με τον Μουζακίτη. Στα άκρα της επίθεσης θα παραταχθούν οι Ζέλσον Μάρτινς και Ροντινέι, με τον Ελ Κααμπί και τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.