Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Ελ Κααμπί

Εκτός της αποστολής του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ στην «AllWyn Arena» έμεινε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την πολύ σημαντική αναμέτρηση.

Εκτός έμεινε και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί η μετακίνησή του στη Λιόν.

Επιπλέον πρόβλημα προέκυψε και με τον Λορέντσο Πιρόλα ο όποιος θα μείνει έξω για 10 μέρες μίνιμουμ λόγω τραυματισμού.

Έτσι οι Πειραιώτες μένουν μόνο με τον Ταρέμι για την κορυφή της επίθεσης και εναλλακτικές αν χρειαστεί τους Ζέλσον Μαρτίνς και Αντρέ Λουίς με τον τελευταίο να υπολογίζεται για πρώτη φορά από τον προπονητή του.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ



Τερματοφύλακες: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης



Αμυντικοί: Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο



Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο



Επιθετικοί: Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ταρέμι