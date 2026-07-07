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Ολυμπιακός: Ενσωματώθηκε ο Ζότα Σίλβα και απομένουν οι ανακοινώσεις - Στην Ολλανδία και ο Καρντόσο

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έφτασε στην Ολλανδία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

imago
imago
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Ο Ζότα Σίλβα έφτασε στην Ολλανδίακαι το απόγευμα της Τρίτης (7/7) για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Ο Πορτογάλος άσος ταξίδεψε μαζί με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο στο Βλααρντίνγκεν, ο οποίος Καρτόνο μάλιστα είχε καθοριστικό ρόλο στην συγκεκριμένη μεταγραφή.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον παίκτη του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν κλείσει όλες τις βασικές λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και με την πλευρά του παίκτη.

Η απόκτησή του θα γίνει με τη μορφή δανεισμού, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, στη συμφωνία αναμένεται να συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς, ο Ολυμπιακός πάντως θέλει να αποκτήσει τα δικαιώματά του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πότε ανακοινώνεται;

Οι τυπικές διαδικασίες απομένουν για να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή. Ο παίκτης θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και στη συνέχεια η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα προχωρήσει στην ανακοίνωση της απόκτησής του.

Η παρουσία του στην Ολλανδία, μάλιστα, δείχνει ότι δεν υπάρχει πλέον κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση της μετακίνησης.

Ο Ζότα Σίλβα μόλις έφτασε στο Βλααρντίνγκεν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το τεχνικό επιτελείο και τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Ολυμπιακός κλείνει έτσι ένα σημαντικό μεταγραφικό μέτωπο, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και σε πιο κεντρικό ρόλο.

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