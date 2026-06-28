Ολυμπιακός: Επιμένουν οι Τούρκοι για Άμπραμπατ και τους «ερυθρόλευκους»

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση του Σοφιάν Άμραμπατ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησής του, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για την Μπέτις.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, εκτός από την Μπεσίκτας, ενδιαφέρον για τον διεθνή χαφ έχει εκδηλώσει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Μάλιστα, το ενδιαφέρον των Πειραιωτών δεν είναι καινούργιο, αφού το όνομα του Άμραμπατ είχε συνδεθεί με τον σύλλογο και κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ενώ η συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Οι οριστικές αποφάσεις του αναμένονται μετά το τέλος της παρουσίας του στη διοργάνωση, με Μπέτις, Μπεσίκτας και Ολυμπιακό να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.