Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Μάνσα

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Γκουστάβο Μάνσα, με τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό να περνά από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Πειραιά, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα κατέβαλλαν ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ στη Φορταζέλα, για την απόκτηση του ψηλόσωμου (1.90μ), αριστεροπόδαρου στόπερ, με την προσθήκη αυτή να κλείνει την πεντάδα των κεντρικών αμυντικών της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».