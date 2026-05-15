Ολυμπιακός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Γιαζίτζι - O χρόνος αποκατάστασης του

Επιτυχημένη ήταν η επέμβαση στο αριστερό γόνατο του Γιουσούφ Γιαζίτζι. Ο άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός, υπέστη ρήξη χιαστού για 2η φορά μέσα σε ενάμιση χρόνο και 3η μέσα στην εξαετία, περνώντας ξανά την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει την ζημιά.

Ο γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος, ολοκλήρωσε την επέμβαση επιτυχώς το πρωί της Παρασκευής (15/5) στην Κλινική Π. Φαλήρου και πλέον ο Γιαζίτζι θα αρχίσει την αποθεραπεία του, για να επιστρέψει και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους.

Εκτιμάται πως ο Τούρκος θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» για ένα διάστημα περίπου έξι μηνών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά στο αριστερό του γόνατο, το ίδιο που είχε χτυπήσει και πριν από ενάμιση χρόνο σε εκείνο το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.