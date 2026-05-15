Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Γιαζίτζι - O χρόνος αποκατάστασης του

Ο Γιουσόυφ Γιαζίτζι χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον γιατρό του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο, μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Επιτυχημένη ήταν η επέμβαση στο αριστερό γόνατο του Γιουσούφ Γιαζίτζι. Ο άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός, υπέστη ρήξη χιαστού για 2η φορά μέσα σε ενάμιση χρόνο και 3η μέσα στην εξαετία, περνώντας ξανά την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει την ζημιά. 

Ο γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος, ολοκλήρωσε την επέμβαση επιτυχώς το πρωί της Παρασκευής (15/5) στην Κλινική Π. Φαλήρου και πλέον ο Γιαζίτζι θα αρχίσει την αποθεραπεία του, για να επιστρέψει και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους.

Εκτιμάται πως ο Τούρκος θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» για ένα διάστημα περίπου έξι μηνών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά στο αριστερό του γόνατο, το ίδιο που είχε χτυπήσει και πριν από ενάμιση χρόνο σε εκείνο το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader