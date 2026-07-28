Ολυμπιακός: Έρχεται ο Σα, πλησιάζει ο Τιτραουί, παίζει δυνατά και ο συμπατριώτης του, Ζοργκάν

Ο Ολυμπιακός, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για την ολοκλήρωση σημαντικών προσθηκών, με τρεις περιπτώσεις να ξεχωρίζουν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Σα μέσω Νότιγχαμ

Ο Γκουστάβο Σα, είναι μία περίπτωση που οι Πειραιώτες κινήθηκαν αστραπιαία για την απόκτησή του και μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ, κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους με τη μορφή δανεισμού. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, αγοράστηκε από την αγγλική ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη με ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον περιμένει τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα, για να ολοκληρωθεί η σπουδαία κίνηση. Κατά αυτό τον τρόπο, ο Ολυμπιακός δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα και με το Financial Fair Play, καθώς μία τόσο ακριβή μεταγραφή θα ήταν μεγάλο «βάρος» για έναν ελληνικό σύλλογο.

Ο Τιτραουί και ο Ζαργκόν

Παράλληλα, οι Πειραιώτες βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αλγερινού μέσου Γιασίν Τιτραουί. Ο νεαρός χαφ αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο για τη μεσαία γραμμή, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και την αισιοδοξία να είναι έντονη πως η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Αυτή η περίπτωση δεν ήταν και τόσο εύκολη, αλλά η προσφορά των «ερυθρόλευκων», που φτάνει στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν ακόμη 2 εκατομμύρια σε μπόνους επίτευξης στόχων, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στις οικονομικές απαιτήσεις της Σαρλερουά, η οποία φέρεται να επιθυμεί ένα συνολικό ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού έχει μπει και ο συμπατριώτης του Τιτραουί, Αντέμ Ζοργκάν. Ο διεθνής Αλγερινός εξετάζεται ως μία ακόμη λύση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τη διοίκηση να αξιολογεί την περίπτωσή του και να διατηρεί ανοικτό το ενδεχόμενο επίσημης κίνησης.

Ο 26χρονος είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κυρίως στο «8», ωστόσο μπορεί να παίξει και ως «6άρι» και ως «10άρι». Την περασμένη σεζόν ήταν βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, καταγράφοντας 51 εμφανίσεις με το βελγικό κλαμπ και έχοντας 4 γκολ – 9 ασίστ. Μάλιστα, από αυτές τις 51, οι 8 συμμετοχές αφορούσαν τη League Phase του UEFA Champions League.

Ο «κλεισμένος» Ορτέγκα

Αυτή η υπόθεση είναι η μόνη που είναι στο 100% και δεν πρόκειται να χαλάσει, καθώς ο Γερμανός, έφτασε σήμερα στην Ελλάδα, πέρασε ιατρικά και θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια και πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Είναι φανερό λοιπόν πως το μεταγραφικό «αυτοκίνητο» του Ολυμπιακού έχει πατήσει το γκάζι και πηγαίνει με σπασμένα... τα φρένα.