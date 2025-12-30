Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκες» ευχές για καλή χρονιά από τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών (video)

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (3/1) οπού θα παίξουν στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ και θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Σε ένα βίντεο που κοινοποίησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι ποδοσφαιριστές και πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» ευχήθηκαν στον κόσμο «καλές γιορτές» και «καλή Πρωτοχρονιά» με υγεία και χαρές για όλους.

