Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκες» ευχές για καλή χρονιά από τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών (video)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο οι πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» έστειλαν ευχές για την νέα χρονιά.
Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (3/1) οπού θα παίξουν στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ και θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Σε ένα βίντεο που κοινοποίησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι ποδοσφαιριστές και πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» ευχήθηκαν στον κόσμο «καλές γιορτές» και «καλή Πρωτοχρονιά» με υγεία και χαρές για όλους.