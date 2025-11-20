Ολυμπιακός: Εξετάζεται η περίπτωση του Ταμίρ Μπλατ στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για έναν ακόμη γκαρντ, ιδίως μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς ο οποίος υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα. Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα είναι αυτό του Γκλιν Γουότσον της Βιλερμπάν, ο οποίος όμως δεν «παίζει» μόνος του. Τις τελευταίες ώρες οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αρχίσει να σκέφτονται ζεστά την περίπτωση του Ταμίρ Μπλατ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο 28χρονος περιφερειακός από το Ισραήλ μοιάζει μια καλή περίπτωση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και κυρίως διαθέτει εμπειρία στη EuroLeague. Ο Μπλατ είναι ενας γκαρντ ικανός στη δημιουργία, είναι εξαιρετικός σουτέρ και αποτελεί μια ιδανική περίπτωση για τους «ερυθρόλευκους», σε μια αγορά που όπως τόνισε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, δεν υπάρχουν πολλές ποιοτικές λύσεις.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τις προηγούμενες ημέρες γράφτηκε και το όνομα του 37χρονου Έρικ Μακόλουμ, κάτι που διέψευσε ο Ολυμπιακός.