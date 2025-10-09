Ολυμπιακός: «Φάκελος»... απουσίες - Ο Γουόκαπ, ο Φουρνιέ και τα δεδομένα με Παναθηναϊκό

Μετά τον τραυματισμό του Εβάν Φουρνιέ, ήρθε να προστεθεί και αυτός του Τόμας Γουόκαπ λίγο πριν τις κρίσιμες αναμετρήσεις με την Dubai BC, αλλά και τον Παναθηναϊκό (για την Basket League). Το ιατρικό δελτίο του Ολυμπιακού γέμισε ξανά και το flash.gr σας παρουσιάζει τα δεδομένα για τις απουσίες των «ερυθρόλευκων».

Τόμας Γουόκαπ

Eurokinissi

Ο Τόμας Γουόκαπ θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού για 2-3 εβδομάδες. Ο γκαρντ της ομάδας του Πειραιά έχει θέμα στον γλουτό και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Το πρόβλημα του έμπειρου παίκτη έρχεται να προστεθεί στα ήδη σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Dubai BC στο ΣΕΦ (10/10, 21:15) και θα παίξει για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό του. Οι «ερυθρόλευκοι» μετράει μία νίκη και μία ήττα στους δύο αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη Euroleague. Για τον Ολυμπιακό ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (12/10, 19:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας θα απουσιάσει από αμφότερες τις αναμετρήσεις, ενώ θα χάσει ακόμα έξι παιχνίδια των Πειραιωτών.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που θα απουσιάσει:

10/10 21:45 Ολυμπιακός – Dubai BC

12/12 19:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

14/12 21:45 Ολυμπιακός – Ανατολού Εφές

16/10 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

19/10 13:00 Ολυμπιακός – Πανιώνιος

24/10 21:45 Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

26/20 13:00 Μύκονος – Ολυμπιακός

29/10 21:45 Ολυμπιακός – Μονακό

Τα δεδομένα με τον Φουρνιέ

Eurokinissi

Δύσκολα θα καταφέρει να αγωνιστεί στο ματς με την Dubai BC ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος, που δεν αγωνίστηκε κόντρα στο Μαρούσι την Κυριακή στην πρεμιέρα της Stoximan GBL, είναι αμφίβολος για τον αγώνα του ΣΕΦ την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 21:15 το βράδυ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην περίπτωση του έμπειρου παίκτη και σημείωσε ότι θα δοκιμάσει να προπονηθεί αλλά είναι δύσκολο να παίξει στην αναμέτρηση του ΣΕΦ.

«Εμείς δυστυχώς έχουμε κάποιες απώλειες. Δυστυχώς για εμάς χτύπησε ο Γουόκαπ και δεν θα παίξει. Από μία πλήξη στο γλουτιαίο έχει αιμάτωμα και θα μείνει δύο με τρεις εβδομάδες έξω. Οπότε είναι μια σημαντική απουσία για μας. Συν το γεγονός ότι είναι έξω και ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς. Ο Φουρνιέ θα δούμε αν θα είναι έξω ή όχι, γιατί θα δοκιμάσει τώρα. Γενικά πάντως είναι και αυτό δύσκολο να παίξει. Ο Ντόντα Χόλ είχε μια τροφική δηλητηρίαση τελικά. Είναι εδώ και θα κάνει προπόνηση και θα είναι. Αλλά γενικά στην περιφέρεια μας έχουμε θέματα αυτή τη στιγμή και θα πρέπει με ομαδικό παιχνίδι να τα καλύψουμε», ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Νιλικίνα μπαίνει πλέον στα... βαθιά

Eurokinissi

Δεδομένων των προβλημάτων στα γκαρντ που και φέτος ταλαιπωρούν ιδιαίτερα τον Γιώργο Μπαρτζώκα η ενεργοποίηση του Φρανκ Νιλικίνα και η ένταξή του στο ροτέισον του Ολυμπιακού γίνεται πλέον απαραίτητη. Ο Γάλλος γκαρντ, που αφίχθη στη χώρα μας πριν από μερικές εβδομάδες από την Παρτίζαν έδωσε το πρώτο του επίσημο ματς με την ερυθρόλευκη φανέλα στο εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με αντίπαλο το Μαρούσι στην πρεμιέρα της GBL. Και ήταν θετικότατος!



Ο Νιλικίνα είχε σημειώσει 12 πόντους με 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 20 αγωνιστικά λεπτά στο ντεμπούτο του, όντας πολύ καλός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε ακολουθήσει τους ερυθρόλευκους και στη διπλή εκτός έδρας αποστολή σε Βιτόρια και Μαδρίτη προκειμένου να προπονηθεί με τους νέους του συμπαίκτες και να κερδίσει χρόνο, μιας και οι απαιτήσεις στην πορεία ήταν δεδομένο πως θα ήταν υψηλές, ιδιαίτερα όταν το φετινό πρόγραμμα της Euroleague έχει περισσότερα και μεγάλης έντασης παιχνίδια.



Με τον τραυματισμό του Γουόκαπ πλέον λοιπόν ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να τον εντάξει στο ροτέισον του Ολυμπιακού ίσως λίγο πιο γρήγορα από ότι θα ήθελε. Ο Νιλικίνα δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα το ντεμπούτο του στην Euroleague, όμως με το πρόβλημα στον άσο να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο θα τον δούμε να πατά παρκέ στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ απέναντι στην Ντουμπάι BC.



Μοναδική άλλη επιλογή που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον άσο είναι ο Σέιμπεν Λι, με τον Αμερικανό ωστόσο να νιώθει περισσότερο άνετα στο παρκέ δίχως το βάρος της οργάνωσης του ερυθρόλευκου play στις πλάτες του. Αντίθετα ο Νιλικίνα μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο, πάντα έχοντας ως βάση του την άμυνα, στοιχείο που άλλωστε αρέσει ιδιαίτερα στον Μπαρτζώκα.