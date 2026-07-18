Σπορ Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας Κρήτη Μπάσκετ

Ολυμπιακός: Φιλικό τουρνουά στην Κρήτη - Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα δώσει

Για ακόμη μία χρονιά ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στην Κρήτη για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ήδη στον Ολυμπιακό έχουν στο μυαλό τους τη νέα σεζόν και για να ξεκινήσει δυνατά η σεζόν χρειάζεται μία καλή προετοιμασία. Όπως κάθε χρόνο οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στην Κρήτη για να δώσουν τα πρώτα τους φιλικά.

 Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο Ηράκλεiο, στο πλαίσιο του International Basketball Tournament Crete, στο οποίο θα λάβουν μέρος η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός τελικός
20:30 Μεγάλος τελικός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας Κρήτη Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader