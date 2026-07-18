Ολυμπιακός: Φιλικό τουρνουά στην Κρήτη - Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα δώσει

Ήδη στον Ολυμπιακό έχουν στο μυαλό τους τη νέα σεζόν και για να ξεκινήσει δυνατά η σεζόν χρειάζεται μία καλή προετοιμασία. Όπως κάθε χρόνο οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στην Κρήτη για να δώσουν τα πρώτα τους φιλικά.

Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο Ηράκλεiο, στο πλαίσιο του International Basketball Tournament Crete, στο οποίο θα λάβουν μέρος η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός τελικός

20:30 Μεγάλος τελικός